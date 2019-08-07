Тбилиси, , 13:25 — REGNUM

Количество обязательных выпускных экзаменов в Грузии планируется сократить в 2020 году с четырех до трех. Об этом 7 августа заявил министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили, передает грузинский «Первый канал».

Министр совместно с главой национального экзаменационного центра Софо Горгадзе рассказали о новой модели проведения единого национального экзамена. Отмечается, что в рамках экзамена будут проверяться различные навыки: критическое мышление, адекватная обработка информации, а также логические навыки.

В министерстве уточнили, что в обязательном порядке абитуриенты будут сдавать грузинский язык и литературу, иностранный язык, а также дополнительный предмет, который будет зависеть от выбранной специальности.

Напомним, с 1 по 23 июля абитуриенты в Грузии сдали единые национальные экзамены. Первые результаты были опубликованы 1 августа. Все итоги будут опубликованы поэтапно.

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