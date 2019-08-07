Самара, , 13:22 — REGNUM

Часы для награждения отличившихся граждан на сумму около одного миллиона рублей закупит департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на чиновников.

По их словам, часы будут закуплены двумя поставками в Татарии у ООО «Часовая компания «Восток-тайм».

»Первая поставка должна включать в себя 100 мужских и 79 женских часов с символикой Самарской области. К каждым должен прилагаться подарочный футляр. Подрядчик сделает и привезет их за 495 830 рублей. Вторая поставка — 179 женских часов за 495 830 рублей. На них также должна быть символика региона. Плюс подарочный футляр», — сообщают чиновники.

Кроме этого, механические часы должны быть сделаны под золото и снабжены кожаным ремешком.