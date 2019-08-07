Джакарта, , 13:20 — REGNUM

Индонезийский политик, священнослужитель, ученый Кай Хаджи Маймун Зубаир ушел из жизни в возрасте 90 лет в больнице города Мекка (Саудовская Аравия) 6 августа, сообщает Antaranews.

«Мы очень опечалены его смертью, он был для нас образцом для подражания», — заявил один из членов парламента Индонезии Адитья Ариффин, добавив, что Кай Хаджи Маймун Зубаир был скромной фигурой, жил простой жизнью, хотя у него было много учеников.

Издание отмечает, что свои соболезнования также принес глава Индонезии Джоко Видодо.

«Мы очень растеряны. От имени правительства и всех жителей Индонезии мы выражаем свои соболезнования в связи с кончиной Кай Хаджи Маймун Зубаира. Надеемся, что его душа в лучшем месте», — заявил президент Индонезии.

Напомним, Кай Хаджи Маймун Зубаир родился в округе Рембанг индонезийской провинции Центральная Ява 28 октября 1928 года. Он возглавлял исламскую школы-интернат имени Аль-Анвара Саранга и был председателем совета шариата при Объединенной партии развития.