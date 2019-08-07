Пекин, , 13:17 — REGNUM

Китайская авиакомпания China Southern Airlines сообщила о запуске программы создания общих залов ожиданий с американской American Airlines с августа текущего года, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Обе авиакомпании предоставят их залы ожидания для клиентов первого и бизнес-класса другой авиакомпании, а также для постоянных элитных клиентов, сообщили в China Southern, добавив, что сервис для пассажиров от этого только улучшится.

Согласно подписанному двумя авиакомпаниями меморандуму о понимании, соответствующие пассажиры China Southern получат обслуживание в залах ожидания Admirals Club авиакомпании American Airlines в 34 аэропортах по всему миру.

Аналогичным образом подпадающие под указанные выше категории пассажиры American Airlines получат возможность пользоваться 38 VIP-залами ожидания China Southern в 23 аэропортах Китая.

Напомним, что штаб-квартира China Southern Airlines расположена в Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая. Авиакомпания имеет флот из 840 самолетов, который является крупнейшим в Азии и третьим по величине в мире. В 2018 году компания перевезла 139 млн пассажиров.

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