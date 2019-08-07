Москва, , 13:15 — REGNUM

Бывшему директору дагестанского филиала АО «Россельхозбанк» Гитиномагомеду Гаджимагомедову заочно предъявлено обвинение по делу о превышении должностных полномочий. Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте фигуранта дела, пишет 7 августа ТАСС.

По данным правоохранительных органов, Гаджимагомедов в настоящее время скрывается за границей. В случае заочного заключения под стражу он будет объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, Гаджимагомедову вменяют в вину причинение банку ущерба в результате «ряда злоупотреблений» в размере 212 млн рублей. По данному делу 11 апреля в офисе АО «Россельхозбанк» в городе Махачкале силовики провели обыск.

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