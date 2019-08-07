Пермь, , 13:09 — REGNUM

В Перми следователи в качестве основной версии пожара в бизнес-центре, который произошел 17 января 2019 года, называют поджог, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, вывод о поджоге сделан на основании результатов пожарно-технической экспертизы. Первоначально уголовное дело возбуждали по статье ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Теперь ее переквалифицировали на статью 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путем поджога, повлекшее тяжкие последствия»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в бизнес-центре на ул. Монастырской в Перми произошел днем 17 августа. Из шестиэтажного здания эвакуировали 50 человек. Многие люди оказались заблокированы и были вынуждены выпрыгивать из окон. По официальным данным, в больницы доставили тогда шесть травмированных.

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