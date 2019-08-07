Веллингтон, , 14:22 — REGNUM

Власти Новой Зеландии выделили 25 миллионов долларов на закупку 12 новых машин для химиотерапии. Об этом сообщает австралийское новостное издание Otago Daily Times. Правительство страны планирует предпринять серьезные шаги по лечению страшной болезни.

Новые аппараты способны предоставить индивидуальные методы лечения и подстроиться под особенности пациентов. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что новые машины станут более доступными не только для жителей крупных городов, но и провинций. Благодаря лучшей доступности новых аппаратов более 1200 людей со страшным диагнозом, живущих в маленьких городах, смогут с легкостью получить необходимое лечение на месте.

Более того, новое оборудование способно сократить сроки лечения онкологии на начальных стадиях с 6 недель до 3 дней, что также поспособствует увеличению продолжительности жизни в стране.