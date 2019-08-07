Лагос, Нигерия, , 13:10 — REGNUM

26-летний нигерийский музыкант Теknо был арестован за то, что танцевал с «полуголыми» женщинами в грузовике в экономической столице страны, Лагосе, передает ВВС Africa.

У транспортного средства были стеклянные борта сзади, и, таким образом, стоящие в пробке люди могли видеть танцующих внутри молодых людей.

Полиция подтвердила, что они арестовали музыканта Tekno, настоящее имя которого Августин Келечи, во вторник, 6 августа, «за перевозку полуголых девушек» в районе Лекки в Лагосе.

Представитель полиции Лагоса добавил, что две женщины также были арестованы.

Музыкант, фигурировавший в недавно выпущенном альбоме Бейонсе, на прошлой неделе шокировал многих, якобы приняв участие в рекламе стрип-клуба.

Возмущенные пользователи социальной сети Твиттер распространяли видео с участием певца, и государственное агентство по регулированию рекламы приостановило деятельность фирмы. Tekno с тех пор принес извинения, но отрицал, что это была реклама стриптиз-клуба.

«Мы снимали музыкальное видео, и у нас не хватало транспортных средств, чтобы доставить людей в следующее место», — сказал он, объяснив, почему они ехали в автомобиле с логотипом стриптиз-клуба.