Москва, , 13:03 — REGNUM

В Москве уже с завтрашнего дня, 8 августа, синоптики обещают ухудшение погоды. По данным Гидрометцентра, на столичный регион движется циклон, образовавшийся над территорией Польши.

Дождь в Москве Антон Привальский © ИА Красная Весна

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К Москве, по прогнозам метеорологов, он приблизится к вечеру четверга и принесёт с собой осадки и грозы. Так, 8 августа в столичном регионе временами будет идти дождь, в отдельных районах прогремит гроза, ночью местами возможно образование тумана. Воздух в ночные часы не прогреется выше +13…+15 °С в Москве, +11…16 °С — по области. В дневные часы столбики термометров в столице поднимутся до +23…+25 °С и +21…+26 °С в Подмосковье.

При грозе порывы ветра будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет быстро падать.

9 августа также будет дождливым. В отдельных районах прогремит гроза. Скорость ветра в порывах может достигать 17−22 м/с.

Уже к 10 августа грозы в регионе прекратятся, осадки значительно уменьшатся.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Москве до конца текущей недели будет оставаться достаточно холодной.

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