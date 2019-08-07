* ИГ — запрещённая в России организация

Берлин, , 13:56 — REGNUM

В Берлине арестовали местную жительницу, которая подозревается в связях с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 7 августа передает Associated Press.

По версии представителей Федеральной прокуратуры Германии, подозреваемая отправилась в сирийский Мосул со своим мужем в 2016 году, чтобы вступить в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Женщина якобы занималась домашним хозяйством, а ее муж работал медбратом в больнице ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По предварительным данным, когда группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начала терпеть поражение, они бежали через контролируемые курдами районы на севере. Гражданку Германии задержали в ноябре прошлого года.

С тех пор она находится под стражей.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.