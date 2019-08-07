Тулун, Иркутская область, , 13:01 — REGNUM

Жители Иркутской области, пострадавшие от наводнения, могут не получить новые дома до наступления холодов, несмотря на обещания президента России Владимира Путина.

Глава государства встретился с иркутянами в оздоровительном комплексе «Дагомыс» в Сочи.

«Никак не могут начать нормальную работу, системную, могут не успеть до наступления холодов», — сказал он, добавив, что строители стараются по максимуму всё сделать.

График восстановительных работ, по словам президента, был нарушен из-за второй волны наводнения, накрывшей Приангарье в конце июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тулуне и Нижнеудинске Иркутской области идёт подготовка к строительству новых домов для людей, потерявших жильё во время летних паводков.

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