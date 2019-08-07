Сеул, , 14:19 — REGNUM

Все большее число жителей Южной Кореи стремится покинуть родину и уезжает на постоянное место жительства за границу. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на исследование МИД.

В прошлом, 2018-ом году из Южной Кореи эмигрировали 2200 человек, что в пять раз больше, чем в 2016. Аналогичный показатель был зафиксирован лишь в кризисном 2008 году. Главным образом, южнокорейцев не устраивает ухудшение политической и экономической конъюнктуры, дороговизна недвижимости и сложности с получением образования. Ещё одним негативным фактором стал рост налогов. Особенно недовольны этим состоятельные граждане, которые вынуждены отдавать большее половины своего дохода, если они наследуют имущество стоимостью 20 млн долларов. Примечательно, что южнокорейцев также удручает плохая экология, от которой страдают в первую очередь дети.

Самыми популярными странами для эмиграции стали Вьетнам, Филиппины, Таиланд и Малайзия.