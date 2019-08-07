Екатеринбург, , 13:09 — REGNUM

Ремонт дорог в центре города затянулся из-за МУП «Водоканал» и энергетиков. Об этом заявил транспортный вице-мэр Алексей Бубнов на пресс-конференции.

По словам Бубнова, «сетевики» срывают сроки, из-за чего на улицах Малышева, Ленина, Куйбышева и Шевченко до сих пор проходят дорожные работы и продолжаются перекрытия. Из-за этого горожане считают, что «дорожники» специально отложили всё до прихода дождей, переживает чиновник

«Мы давим на них, и будем работать дальше», — добавил вице-мэр

Напомним, летом в Екатеринбурге начались массовые дорожные работы. В «перекопанном» городе вмиг образовалось больше пробок.

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