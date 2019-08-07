Мехико, , 13:41 — REGNUM

Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор заявил, что всем участникам сборной, представляющей Мексику на Панамериканских играх в Лиме, будут выдаваться премии. Об этом сообщает мексиканское агентство Televisa.

Президент подчеркнул, что материальный стимул получат все участники Игр от Мексики, однако обозначил, что размер этого стимула будет устанавливаться в индивидуальном порядке в зависимости от результата каждого из спортсменов. Лопес Обрадор также пообещал, что по возвращении из Перу атлеты получат вознаграждение сразу, без бюрократических проволочек.

Источники средств на денежные поощрения членов национальной сборной станут известны в марте 2020 г.