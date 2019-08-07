Москва, , 12:46 — REGNUM

Законопроект, корректирующий порядок выплат в случае гибели военнослужащего, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, Олег Шеин и Михаил Емельянов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

Предлагается распространить действующие компенсации и пособия на усыновителей или иных близких родственников, заменивших родителей погибшему.

Сегодня право на возмещение вреда в случае гибели военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы имеют супруги, дети и родители погибшего.

Инициатива разработана с учетом постановления Конституционного суда РФ от 17 июля 2014 года, с тем чтобы обеспечить адекватное возмещение вреда «лицам, которые длительное время надлежащим образом воспитывали военнослужащего и содержали его до достижения совершеннолетия.