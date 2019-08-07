Владимир, , 12:45 — REGNUM

Администрация Владимирской области пообещала не допустить закрытия филиала городской больницы № 5 во владимирском микрорайоне Лесной. Об этом сообщил портал «Владимирские ведомости».

»В областном бюджете не были предусмотрены средства на аренду, но департамент здравоохранения по поручению губернатора встал на защиту прав граждан и в срочном порядке нашёл возможность финансирования арендной платы за счёт средств фонда ОМС. Бесплатная, доступная и качественная медицинская помощь жителям микрорайона Лесной города Владимира будет оказываться в прежнем объёме, — цитирует издание слова директора департамента здравоохранения Алексея Мозалёва.

Опасения о том, что филиал закроют, высказали жители микрорайона. Их больница вошла в перечень объектов, для которых мэрия Владимира отменила арендные льготы. В городе для госучреждения, которые раньше бесплатно занимали городские здания, ввели арендную плату, а для учреждений социальной защиты населения, спорта и культуры её собираются повысить в два раза.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация Владимирской области пытается вразумить мэрию