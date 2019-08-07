Минск, , 12:38 — REGNUM

В рамках пятого фестиваля грузинской культуры «Тбилисоба» в Минске откроется Грузинский дом. Об этом 7 августа заявил посол Грузии в Белоруссии Валерий Кварацхелия, сообщает агентство «БелТА».

По его словам, на праздник, который состоится 24 августа 2019 года, планируют приехать премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие высокопоставленные чиновники.

Кварацхелия добавил, что Грузинский дом станет своеобразным культурно-просветительским центром, в котором будут проходить мероприятия и встречи.

Отметим, «Тбилисоба» — это грузинский общенациональный праздник, который посвящен сбору урожая и столице Грузии — Тбилиси. Его ежегодно отмечают в первые выходные октября.