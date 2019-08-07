Варшава, 7 августа 2019, 12:27 — REGNUM
Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения 32-м гражданам, подозреваемым в организации международной преступной группировки. Об этом сообщило 6 августа «Польское радио».
Среди подозреваемых трое граждан Украины, в том числе и предполагаемый главарь группировки.
По версии следствия, с 2012 по 2014 год члены банды предположительно продавали автомобили, угнанные на территории Евросоюза.
По её словам, для легализации машин злоумышленники меняли идентификационные данные, причём использовали для этого VIN-коды автомобилей тех же марок, зарегистрированных в России и на Украине.
Позже машины продавали на восточной границе Польши.
Отметим, что среди подозреваемых двое — сотрудники Бескидского отдела пограничной службы в Перемышле.
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