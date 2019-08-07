Варшава, , 12:27 — REGNUM

Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения 32-м гражданам, подозреваемым в организации международной преступной группировки. Об этом сообщило 6 августа «Польское радио».

Среди подозреваемых трое граждан Украины, в том числе и предполагаемый главарь группировки.

По версии следствия, с 2012 по 2014 год члены банды предположительно продавали автомобили, угнанные на территории Евросоюза.

«Прокурор установил, что подсудимые завладели 17 автомобилями класса люкс, которые были украдены на территории Германии и Швеции. Это были, в основном, новые авто, только что зарегистрированные, с малым пробегом», — рассказала пресс-секретарь польской Генпрокуратуры Ева Бялик.

По её словам, для легализации машин злоумышленники меняли идентификационные данные, причём использовали для этого VIN-коды автомобилей тех же марок, зарегистрированных в России и на Украине.

Позже машины продавали на восточной границе Польши.

Отметим, что среди подозреваемых двое — сотрудники Бескидского отдела пограничной службы в Перемышле.

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