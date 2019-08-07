Джуба, , 12:20 — REGNUM

Около 28 000 жителей штата Авейл в Южном Судане сталкиваются с серьезным голодом, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства штата Джона Амара Акука.

По его словам, проживающие в сельской местности жители подвергаются наибольшему риску.

«Дефицит продовольствия способствовал надвигающейся нищете и голоду в сельских районах, пострадавших от сезонных дождей, вызвавших наводнения», — сказал Акук.

По его словам, люди, живущие в низинах, понесли наибольшие убытки — они не смогли возделывать свои фермы из-за высокого уровня воды.

Гуманитарный кризис в Южном Судане обострился после начала гражданской войны в 2013 году. Несмотря на то, что в 2018 году враждующие стороны подписали договор о перемирии, ООН оценила гуманитарный кризис в Южном Судане как один из худших в мире.