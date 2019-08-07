Симферополь, , 12:06 — REGNUM

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Крыма потратит в 2019 году почти 2 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями на полуострове. Об этом ИА REGNUM 7 августа сообщили в пресс-службе правительства РК.

«Новации территориальной программы ОМС в 2019 году, среди которых выделение объёмного и финансового норматива медицинской помощи по профилю «онкология» — финансирование увеличено на 900 млн рублей и составило 1,9 млрд рублей», — отметили в пресс-службе правительства РК.

Помимо этого в сфере высокотехнологичной медицинской помощи количество случаев увеличили до 8894 в год, сумма финансирования составит 1,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Крыму многое делается для профилактики онкологических заболеваний.

Об этом: Медведев: в Крыму многое делается для борьбы с онкозаболеваниями