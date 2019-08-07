Магас, , 12:06 — REGNUM

В Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2019» будут участвовать 240 делегатов от Ингушетии. Они будут защищать 141 проект. Именно столько получили одобрительную оценку региональных и федеральных экспертов, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Всего, по данным ведомства, в ходе подготовительной кампании поступило 412 заявок от молодежи Ингушетии. С учетом количественной квоты на республику в 240 мест региональные эксперты провели тщательный отбор участников.

Напомним, 10-й Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» стартует в Пятигорске 9 августа. Структура мероприятия в 2019 году претерпела изменения: вместо традиционных двух смен лагерь будет проходить в три смены. Последняя завершится 30 августа. В форуме будут участвовать около трех тысяч человек.

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