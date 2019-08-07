Москва, , 12:05 — REGNUM

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву проанализировать возможность включения отопления летом в случае понижения температур до значений ниже климатической нормы.

Владимир Якушев Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прошу Вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации», — цитируют депутатский запрос РИА Новости.

Парламентарий сослался на обращения избирателей, которые сетуют на холодные батареи в многоквартирных домах.

Вместе с тем, согласно нормативам, например, в Москве для включения отопления в многоквартирных домах нужно, чтобы среднесуточная температура составляла менее +8 °C в течение пяти дней.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, холодная погода в июле и августе привела к сокращению продаж мороженого и кваса. Однако выросли продажи теплой одежды, включая пуховики.