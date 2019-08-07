Москва, , 12:04 — REGNUM

Неблагоприятные и опасные погодные явления ожидаются в Московском регионе с 8 по 10 августа. В Европейскую часть России с запада Европы идёт активный и глубокий циклон, сообщает 7 августа Гидрометцентр РФ.

Атмосферный вихрь несет с собой ливни и грозы, шквалистый ветер. Так, 9 августа в Москве и Подмосковье ожидаются порывы ветра до 17−22 м/с и грозы. Ночью пройдет ливень, а днём — дождь, уточнили синоптики.

Днем 8 августа в столице будет облачно, +23…+25 °С, в отдельных районах возможна гроза. Похолодание до +18…+20 °С ожидается днем 9 августа.

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