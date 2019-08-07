Стокгольм, , 15:17 — REGNUM

Разработчики из Paradox Interactive представили релизный трейлер космической стратегии Age of Wonders: Planetfall. Проект уже доступен на PC, PS4 и Xbox One, сообщалось в ролике на YouTube-канале компании 6 августа.

В Age of Wonders: Planetfall игрокам предстоит взять на себя управление лидером одной из множества фракций со своими уникальными особенностями. Достичь победы в Planetfall можно будет как с помощью вооруженных конфликтов, так и дипломатическим способом.

Первая игра серии Age of Wonders вышла в 1999 году. Традиционно проекты франшизы Age of Wonders — это глобальные стратегии в фэнтезийной вселенной. Помимо сюжетной кампании, игроки могли проходить отдельные игровые сценарии и сражаться с друзья в режиме многопользовательской игры.