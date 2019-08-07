Краснодар, , 12:00 — REGNUM

260 беременных жительниц Краснодарского края медики отговорили от абортов с начала этого года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого Минздрава 7 августа. Доабортные консультации проводятся в регионе в рамках национального проекта «Демография». За четыре акции по отказу от прерывания беременности «Подари мне жизнь» 260 беременных женщин, ранее хотевших сделать аборт, отказались от этого намерения и встали на учет по беременности, это 53% обратившихся.

Пьер Огюст Ренуар. Мать с ребенком (фрагмент). 1881

Всего за пять лет в Краснодарском крае в рамках работы по доабортному консультированию, которая ведется во всех женских консультациях края, удалось сохранить девять тысяч жизней. Общий комплекс мероприятий за несколько лет сократил число абортов в крае на 20%.

Как напоминают в региональном Минздраве, консультацию и психологическую поддержку можно также получить по телефону горячей линии краевого Центра охраны здоровья семьи и репродукции министерства здравоохранения Краснодарского края 8 (988) 55−74−366.