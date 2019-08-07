Москва, , 11:57 — REGNUM

В России значительно увеличилось количество срывов государственных закупок жизненно важных лекарств. Так, только в первой половине 2019 года их число по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло вдвое. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Headway.

Читайте также: Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства

Так, если за первые шесть месяцев не состоялись 31,8 тыс. тендеров, то в 2019 году этот показатель составил 60,8 тыс. госзакупок. Это более четверти всех тендеров, которые были поведены в первой половине 2019 года. Суммарный объём сорванных аукционов вырос более чем наполовину — с 26 млрд рублей до 39,7 млрд рублей.

Также по теме: В России увеличились госрасходы на закупки лекарств

Отмечается, что большая часть тендеров не состоялась из-за отсутствия заявок. Таких 55,6 тыс. аукционов. Эксперты отмечают, что многие компании избегают участия в госзакупках из-за слишком низкой начальной цены. Всему виной, отмечают аналитики, новая методика Минздрава РФ формирования максимальной цены контракта при госзакупках, которая начала действовать с 1 января 2019 года. Такими мерами ведомство надеялось выровнять закупочные цены по всей стране, однако механизм оказался невыгоден производителям.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года в России объём средств, выделенных государством на закупки льготных лекарств, увеличился на 38,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Так, 44,1 млн упаковок льготных лекарств были закуплены госструктурами на 58,6 млрд рублей. В натуральном эквиваленте объем закупки уменьшился на 1,3% по сравнению с январем — мартом 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ обновила перечень основных жизненно важных лекарств