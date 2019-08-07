Самара, , 11:51 — REGNUM

Снести четырехэтажную самовольную постройку планируют власти города Самары. Об этом заявил глава Октябрьского района города Александр Кузнецов, 7 августа сообщает ГТРК «Самара».

Четырехэтажный самострой обнаружен в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Мичурина. По словам главы Октябрьского района, в Росреестре на этом месте зарегистрирован бесхозный гараж.

«По факту же здесь расположено четырехэтажное здание. Однако налоги никто не оплачивает. Участок, на котором расположена постройка, не размежеван. Соответственно, земельный налог тоже никто не оплачивает», — сообщил Александр Кузнецов.

По его словам, сейчас идет работа по подготовке документов в департамент градостроительства, чтобы можно было истребовать земельный участок под самостроем и впоследствии снести эту незаконную постройку.