Владикавказ, , 11:49 — REGNUM

В Северной Осетии изменена мера пресечения старшему помощнику прокурора Ардонского района Сослану Созанову. Он отпущен из СИЗО под домашний арест, пишет «ОсНова». СМИ называет причиной смягчения меры пресечения — состояние здоровья арестованного.

Напомним, работник прокуратуры был задержан в начале июля 2019 года. Его подозревают в вымогательстве взятки у местного предпринимателя за оказание покровительства. Сумма взятки составляет 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе следственных действий в доме у Созанова был произведен обыск, во время которого было обнаружено недвижимого имущества, находящегося в собственности задержанного и его родственников, на сумму около 200 млн рублей.

Уголовное дело, фигурантом которого является сотрудник прокуратуры, возбуждено по двум статьям УК РФ «Приготовление к получению взятки с вымогательством, в крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

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