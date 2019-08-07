Салехард, , 11:48 — REGNUM

На Ямале июльские проверки выявили в двух палаточных лагерях из трёх грубые нарушения пожарной безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В регионе в июле осуществляли работу три палаточных лагеря в Тазовском и Приуральском районах.

В двух палаточных лагерях были выявлены серьёзные нарушения. На территории лагеря «Северные просторы», расположенного в лесном массиве, во время особого пожароопасного режима разводились костры. Сам лагерь не был в должной мере обеспечен песком и водой для тушения в случае пожара. Назначено проведение служебной проверки.

В палаточном лагере «Ясавэй» дети расселены в вагончики, имеющие системы подогрева напольного покрытия. Между тем в двух вагончиках покрытие имело следы плавления, что свидетельствует об угрозе возгорания. Решается вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Напомним, в ночь на 22 июля 2019 года в детском палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края произошёл пожар. Одна девочка погибла на месте, ещё трое детей были госпитализированы и впоследствии скончались. В связи с трагедией по всем российским палаточным лагерям прошли проверки на предмет пожарной безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Палаточные лагеря в России не охвачены нормативным регулированием