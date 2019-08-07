Москва, , 12:09 — REGNUM

В Москве будет проведёт капитальный ремонт корпуса онкологического стационара в городской больнице №57 имени Д.Д. Плетнёва. Об этом сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Право на капремонт помещений лечебного корпуса предоставят победителю городского аукциона. Начальная цена контракта составляет 642 млн рублей.

Как уточнил глава департамента Геннадий Дёгтев, работы проведут в семиэтажном здании на площади более 11 тысяч квадратных метров. Будет выполнена частичная перепланировка помещений, заменены системы отопления, водоснабжения и вентиляции, также отремонтирована кровля.

В соответствии с планом, окончание работ запланировано на декабрь 2020 года.