Буденновск, Ставропольский край, , 11:47 — REGNUM

Состоялось предварительное слушание по делу 19-летнего студента медицинского колледжа из ставропольского города Буденновска, обвиняемого в нападении с кислотой на трех девушек 15−16 лет. Заседание состоялось 6 августа и проходило оно в закрытом режиме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Будённовского городского суда.

«По итогам предварительного слушания по данному уголовному делу назначено открытое судебное заседание в общем порядке судебного разбирательства», — рассказали в суде. Следующее заседание назначено на 13 августа.

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По данным следствия, летом 2017 года обвиняемый плеснул кислотой в лицо трёх несовершеннолетних жительниц Буденновска, с которыми он лично не был знаком. Потерпевшие получили ожоги различной степени тяжести, одной из них причинен тяжкий вред здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, студент был задержан в сентябре 2018 года. На допросе он признался в содеянном и пояснил, что нападал на девушек для «вымещения накопившейся злобы и агрессии».

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