Томск, 7 августа 2019, 11:42 — REGNUM
В Томской области и в Томске 8 августа ожидаются местами сильные дожди, ливни. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также на этот день прогнозируются грозы, при грозах — шквалистые порывы ветра 19−24 м/с.
Как уже сообщало ИА REGNUM, на 7 августа синоптики также прогнозировали непогоду в Красноярском крае и Хакасии.
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