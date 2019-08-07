Томск, , 11:42 — REGNUM

В Томской области и в Томске 8 августа ожидаются местами сильные дожди, ливни. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также на этот день прогнозируются грозы, при грозах — шквалистые порывы ветра 19−24 м/с.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 7 августа синоптики также прогнозировали непогоду в Красноярском крае и Хакасии.

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