Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM

В прокуратуру Орджоникидзевского района Екатеринбурга направлено обращение граждан с просьбой проверить работу художника из Санкт-Петербурга Покраса Лампаса на умышленное осквернение предметов религиозного почитания. Об этом сообщила руководитель «Музея святости» Оксана Иванова на своей странице в социальной сети Facebook.

«И если изначально, допустим, задумка такая великая была по неведению, то теперь-то он наше мнение про крест точно знает, но все равно настаивает. А это уже содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», — написала Оксана Иванова.

Напомним, ранее в Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки Покрас Лампас нарисовал гигантский супрематический крест в рамках фестиваля «Стенограффия». Однако 17 июля работа была испорчена дорожными рабочими, которые залили часть креста гудроном. Городские власти обещали исправить ситуацию и сделать всё, чтобы работа была восстановлена.

Но неожиданно против её восстановления выступила часть православной общественности города. Так, по мнению Оксаны Ивановой, расположение креста на площади, по которой ходят люди, якобы оскорбляет чувства верующих.

Тем не менее власти города и художник договорились о том, что работа будет восстановлена на прежнем месте.

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