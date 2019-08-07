Донецк, 7 августа 2019, 11:30 — REGNUM
Донецкая фильтровальная станция будет остановлена 7 и 8 августа для проведения плановых ремонтных работ, заявил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев, сообщило 7 августа «Донецкое агентство новостей».
Он отметил, что остальные объекты водоснабжения и водоотведения функционируют нормально, никаких сбоев пока не зафиксировано.
Станция должна возобновить работу уже 8 августа.
Напомним, Донецкая фильтровальная станция находится в прифронтовой зоне в районе Ясиноватой. Она обеспечивает водой около 400 тыс. человек по обе стороны от линии фронта и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
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