Донецк, , 11:30 — REGNUM

Донецкая фильтровальная станция будет остановлена 7 и 8 августа для проведения плановых ремонтных работ, заявил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев, сообщило 7 августа «Донецкое агентство новостей».

«Сегодня с 8.00 Донецкая фильтровальная станция остановила свою работу в связи с выполнением плановых работ на энергетическом оборудовании. В результате остановки возможно сокращение подачи воды в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском, и частично Ленинском районах Донецка. Планируется, что работы будут завершены в течение дня, а фильтровальная станция начнет свою работу 8 августа», — сказано в сообщении.

Он отметил, что остальные объекты водоснабжения и водоотведения функционируют нормально, никаких сбоев пока не зафиксировано.

Станция должна возобновить работу уже 8 августа.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция находится в прифронтовой зоне в районе Ясиноватой. Она обеспечивает водой около 400 тыс. человек по обе стороны от линии фронта и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

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