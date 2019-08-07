Челябинск, , 11:24 — REGNUM

В Челябинске родственники разбившегося в подземном переходе на площади Революции собираются судиться и требовать компенсации. Сейчас они ищут очевидцев происшествия, говорится в сообщении группы «Типичный Челябинск».

По оценкам адвокатов, также сейчас нужна экспертиза на несоответствие ГОСТу спуска и ступеней. Но максимум, что смогут получить родные погибшего, — это 300 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в июле. Пенсионер оступился, упал и получил травму. Спасти его не удалось.

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