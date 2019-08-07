Великий Новгород, , 11:17 — REGNUM

Топонимическая комиссия Великого Новгорода на очередном заседании сегодня, 7 августа, вновь рассмотрит обращения ряда общественных организаций и жителей города о переименовании улицы Фёдоровский ручейв проспект Гагарина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской думы.

Среди обращений — письмо от Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

«Как известно, в 90 годах в Новгороде, на волне шельмования советского периода истории, проспект Гагарина был переименован в улицу Фёдоровский ручей. Уже тогда это событие вызвало неприятие у большинства новгородцев. Проспект Гагарина был построен как проспект на месте засыпанного Фёдоровского ручья. Дома на нем на момент переименования в проспект были самыми современными. Не стоит забывать, что новгородцы были причастны к историческому полёту нашего соотечественника через производившиеся на наших городских заводах электронные и радиотехнические изделия», — говорится в обращении.

Отметим, что вопрос о возвращению Фёдоровскому ручью имени космонавта Юрия Гагарина регулярно возникает в Великом Новгороде после 1991 года, когда на волне возвращения городским улицам исторических названий проспект Гагарина переименовали.

Историки высказываются категорически против. По словам председателя Новгородского общества любителей древности Сергея Трояновского, Фёдоровский ручей — одно из древнейших ирригационных сооружений, которое соединило будущий Тарасовец, тоже искусственный ров, с Волховом и обеспечило Новгород защитой от наводнений в период паводка.

«Новгородцы в XIV веке своими передовыми инженерными усилиями создали канал, который защищал город от половодья, пока не появилась Волховская ГЭС. Отказываться от таких названий и стирать их с карты города нельзя», — считает Трояновский.

Вопрос о возвращении имени Гагарина улице Фёдоровский ручей уже обсуждался на заседании топонимической комиссии в июне 2019 года, большинство выступило против обратного переименования улицы, предложив присвоить имя космонавта новой улице или проспекту. Также было принято решение вернуться к обсуждению вопроса на очередном заседании, но перед этим провести онлайн-голосование.

Такой опрос был организован 10 июня на сайте думы Великого Новгорода. Его результаты показали: за переименование улицы Фёдоровский ручей обратно в проспект Гагарина выступают 32,4% опрошенных, против — 67,6%.