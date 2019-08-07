Всеволожск, Ленинградская область, , 11:13 — REGNUM

Органы СКР по Ленинградской области сообщили о задержании 37-летнего уроженца Армении, который похитил свою бывшую сожительницу, чтобы принудить ее к продолжению совместной жизни. Женщине с помощью многочисленных уговоров удалось освободиться от похитителя и вернуться домой.

«В настоящее время похититель задержан в процессуальном порядке и допрошен в качестве подозреваемого <…> Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — заявили 7 августа в СУ СКР по Ленобласти.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о похищении человека с применением оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья. Максимальное наказание за это преступление — до 12 лет лишения свободы.

Похищение произошло вечером 5 августа 2 в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области. Мужчина ворвался в дом к бывшей сожительнице, работающей заведующей детским садом, применил к ней насилие, используя нож, вывел ее из дома, усадил в автомобиль и вывез в другой населенный пункт района. Дочь потерпевшей сообщила об этом в полицию.

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