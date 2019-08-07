Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 11:11 — REGNUM

В селе Находка Тазовского района Ямала полгода нет воды, даже технической. Власти посёлка обещают поступление воды в дома жителей до 25 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пишет жительница села Находка в паблике «Голос тундры», в населённом пункте есть и многоквартирные дома.

«В квартирах установлены унитазы, ванны, душевые кабины, но к нашему большому сожалению мы не пользуемся всей этой роскошью. Прошлой зимой была у нас вода техническая, которой мы стирались, смывали унитазы, мыли пол, жили, как нормальные люди. Воду отключили в феврале 2019 года. Не раз обращались к местному начальству, но результата нет. Собираем дождевую воду и как можем, таскаем на себе из реки», — жалуется жительница села Находка.

Женщина сообщает, что жители Находки рады были бы и подвозной воде. А в пресс-службе Тазовского района не отрицают наличие проблемы, обещая поступление воды в дома села 25 августа.