Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 7 августа 2019, 11:11 — REGNUM
В селе Находка Тазовского района Ямала полгода нет воды, даже технической. Власти посёлка обещают поступление воды в дома жителей до 25 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как пишет жительница села Находка в паблике «Голос тундры», в населённом пункте есть и многоквартирные дома.
Женщина сообщает, что жители Находки рады были бы и подвозной воде. А в пресс-службе Тазовского района не отрицают наличие проблемы, обещая поступление воды в дома села 25 августа.