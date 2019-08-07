Севастополь, , 11:09 — REGNUM

В Севастополе временно закрыли пять пляжей из-за не соответствия требованиям санитарных правил. Об этом 7 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.

Пляж «Мыс Хрустальный» Андрей Бас

«По результатам неудовлетворительных микробиологических показателей морской воды были введены временные ограничительные мероприятия на пляже «Мыс Хрустальный» с 12 по 18 июня. Пляжи «Городской», «Мраморный», «Парк Победы», «Омега» закрыты до сих пор». Источники загрязнения сточными водами не были выявлены», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за несоответствия нормативам проб морской воды были закрыты шесть пляжей Алушты и два пляжа в Севастополе.

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