Ачинск, Красноярский край, , 11:08 — REGNUM

В Ачинске по поручению главы города Илая Ахметова сегодня, 7 августа, пройдёт комплексная проверка стационарной и передвижной систем оповещения о ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

Провести проверку поручено муниципальной службе ЕДДС. В частности, специалисты проанализируют чёткость восприятия речевого оповещения. Также будут подготовлены необходимые мероприятия по улучшению резкости речевой информации.

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В мэрии пояснили, что 5 августа, когда в Ачинском районе произошло ЧП, проводилась эвакуация населения. И жители жаловались на плохую разборчивость звуковой информации через громкоговорители.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа под Ачинском произошёл пожар в воинской части, затем начались взрывы. В результате, по данным СКР, погиб один человек. Краевые власти предоставили информацию о 13 пострадавших, шестерым из которых понадобилась госпитализация. В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах ввели режим ЧС, население эвакуировали из опасной зоны.

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