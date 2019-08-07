Лондон, , 11:04 — REGNUM

В лондонском аэропорту «Хитроу» массово отменяют международные рейсы, сообщает 7 августа корреспондент ИА REGNUM.

Отмена рейсов в аэропорту «Хитроу»

Так, в аэропорту были отменили рейсы в том числе в Милан, Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия), Цюрих (Швейцария), Дублин (Ирландия), Гамбург, Берлин, Франкфурт (Германия), Париж (Франция) и Стокгольм (Швеция). О причинах отмены рейсов не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планируемой на 5 и 6 августа забастовке персонала «Хитроу», отвечающего за предполётный досмотр пассажиров и ручной клади. Сообщалось, что забастовка может продлиться до 48 часов. Сотрудники аэропорта Хитроу недовольны тем, что труд выполняющих одну и ту же работу работников оплачивается по-разному.

Читайте также: «Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу