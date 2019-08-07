Лос-Анджелес, США, , 13:32 — REGNUM

Разработчики Apex Legends анонсировали «то, о чём просили геймеры с самого релиза игры», — одиночный режим. Он будет доступен с 13 по 27 августа, сообщалось в официальном Twitter-аккаунте игры 6 августа.

https://twitter.com/PlayApex/status/1158784910594674688

Событие называется «Коллекция Железной Короны», во время его проведения геймеры смогут принять участие в Королевской Битве в соло-режиме. Вероятно, ивент является бета-тестом нового режима, который может в дальнейшем появиться в игре на постоянной основе.

Apex Legends — это многопользовательская игра в жанре Battle Royale («Королевская Битва») от компании Respawn Entertainment. В ней игроки, управляющие одним из нескольких уникальных героев, сражаются за титул последнего выжившего на постоянно сужающейся карте.