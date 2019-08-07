Клин, Московская область, , 12:04 — REGNUM

В городском округе Клин задержан подозреваемый в краже денег из сейфа продуктового магазина, а также 1,5 тыс. пачек сигарет из табачной палатки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Фигурантом дела оказался ранее судимый 33-летний приезжий.

Как пояснила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова, подозреваемый взломал входную дверь в помещении магазина на Ленинградском шоссе, украв в общей сложности 129 тысяч рублей, а также дверь табачной лавки и похитил 1500 пачек сигарет и около 300 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан по месту жительства. Табачные изделия удалось изъять, однако денежные средства мужчина успел потратить. В настоящий момент в отношении него возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.