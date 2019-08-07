Оттава, , 12:28 — REGNUM

Многопользовательский шутер Anthem получил масштабное обновление. Теперь в игре появятся новые режимы и специальное мобильное приложение для социального взаимодействия, сообщалось на официальном сайте игры 6 августа.

Новым игровым режимом для Anthem стали «Катаклизмы» — опасные зоны с экстремальными погодными условиями. Чем больши игрок выполнит заданий в такой зоне, тем выше награда. Также разработчики запустили в работу приложение «Гильдии». С его помощью геймеры могут следить за игровой деятельностью своих друзей и общаться с ними.

Anthem — это многопользовательский шутер, в котором игроки управляют высокотехнологичными костюмами джавелинами. Проект был неоднозначно принят игроками и критиками: они остались недовольны многочисленными техническими проблемами Anthem.

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