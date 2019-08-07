Москва, , 10:37 — REGNUM

Певец Вилли Токарев может быть похоронен на Троекуровском кладбище Москвы, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Родственники пока думают. Пока точной информации нет, его похоронят на Троекуровском кладбище», — цитирует слова чиновника агентство «Москва».

По его словам, дата похорон пока не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, известный советский, российский и американский автор и исполнитель песен в стиле шансон Вилли Токарев мог скончаться из-за онкологического заболевания.

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