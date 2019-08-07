Шуя, Ивановская область, , 10:36 — REGNUM

Законодательно ограничить количество собак, которых можно содержать в частном секторе, предлагают власти города Шуя Ивановской области.

По информации IvanovoNews, горожане обратились к городским властям принять меры к местной заводчице: женщина содержит около 70 лабрадоров в двух частных домах и квартирах. Собак разводили на продажу, но безуспешно, и теперь не проданных животных просто выпускают на улицу, чтобы они сами искали себе еду на свалках.

Глава города Наталья Корягина пообещала найти способы воздействия на заводчика. В частности. в настоящее время юристы рассматривают инициативу законодательно ограничить количество собак в частном секторе, после согласования инициативу внесут в Шуйскую гордуму.