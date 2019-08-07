Ачинск, Красноярский край, , 10:34 — REGNUM

На военном складе в Ачинском районе, на котором 5 августа произошёл пожар, приступили к ремонтно-восстановительным работам. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В населённый пункт уже завезены все необходимые строительные материалы: стёкла, рубероид, цемент.

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«Для проведения работ в Ачинский район переброшены электрики, сварщики, столяры, а также трактора и другая коммунальная техника», — приводит ТАСС слова представителя военного ведомства.

Добавим, что оценкой ущерба от пожара на складе в Ачинске займётся специально созданная Минобороны РФ и краевыми властями комиссия.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на территории воинской части под Ачинском вспыхнул 5 августа. После начали взрываться снаряды, детонация боеприпасов прекратилась только к утру 6 августа. Для разминирования арсенала в Красноярский край прибыли сапёры из Москвы. В настоящее время самолёты Ил-76 Минобороны РФ осуществляют проливку территории склада после пожара.

Эвакуированные из опасной зоны жители близлежащих населённых пунктов 7 августа начали возвращаться в свои дома. Как заявил губернатор Красноярского края Александр Усс, масштабы ЧП, произошедшего на складе боеприпасов, минимальны: во многих домах в посёлке Каменка выбиты стёкла, повреждены двери. Сгорело несколько небольших деревянных домов.

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