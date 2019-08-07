Великий Новгород, , 10:32 — REGNUM

В Управлении Роспотребнадзора по Новгородской области подвели итоги проверок организации питания в школах региона. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, особое внимание уделялось качеству и безопасности питания детей.

Всего было проведено 54 плановые проверки, которые установили, что только 93% школьников региона охвачены полноценным горячим питанием. При этом охват питанием учащихся 1−4 классов составляет 94%, 5−11 классов — 92%.

Из исследованных проб пищевых продуктов 7% не соответствовали нормативам по санитарно-химическим и 4,6% по микробиологическим показателям, 12,4% готовых блюд не соответствовали нормам по калорийности.

Составлено 220 протоколов о нарушениях, оформлено 214 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 998,1 тыс. рублей. Кроме того, шесть дел переданы на рассмотрение в суды.

Всего в Новгородской области в прошедшем 2018/2019 учебном году на контроле регионального управления Роспотребнадзора находилось 149 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 63,9 тыс. учащихся, в том числе 7,2 тыс. первоклассников.