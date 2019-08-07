Саратов, , 10:30 — REGNUM

Изъято 349 кг некачественной рыбы и выписано штрафов на сумму более 200 тысяч рублей сотрудниками Роспотребнадзора по Саратовской области за 6 месяцев текущего года. Об этом 7 августа сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в первом полугодии 2019 года сотрудниками надзорного ведомства было проверено 56 объектов, осуществляющих производство и оборот рыбной продукции. Сотрудниками лаборатории были проведены различные исследования.

«101 проба исследована на физико-химические показатели, из них 4 пробы (4,0%) не соответствовали обязательным требованиям. По микробиологическим показателям исследовано 347 проб рыбной продукции, из них 5 (1,4%) не соответствовали гигиеническим нормативам; по паразитологическим показателям исследовано 186 проб, из них 2 (1,1%) не соответствовали обязательным требованиям», — сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области.

По результатам проверок изъяли из оборота 33 партии некачественной рыбы. В отношении юридических и должностных лиц, нарушивших санитарные нормы, было выписано 40 постановлений о назначении им административного наказания на общую сумму более 200 тысяч рублей.