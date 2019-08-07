Смоленск, , 10:27 — REGNUM

В ряде населенных пунктов Хиславичского района Смоленской области медицинская помощь для жителей недоступна — ФАПы не работают, а до ближайших населенных пунктов, где могут оказать медпомощь, добраться затруднительно. Нарушения были выявлены в ходе мониторинга активистами Общероссийскиого народного фронта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Так, ФАП в деревне Городище расположен на втором этаже местного Дома культуры. Сам ФАП в хорошем состоянии, но фельдшер, стаж работы которой более 40 лет, по совместительству работает в ФАПе дер. Жанвиль. До районного центра Хиславичи — 20 километров, а автобус ходит лишь три раза в неделю. Впрочем, вскоре в деревне обещают установить модульный ФАП. В деревне Микшино ситуация еще сложнее: ФАП фактически закрыт с января, именно с этого времени фельдшер, которой около 80 лет, прекратила ходить на работу. Жители деревни — а это 100 человек — фактически остались без медпомощи: автобус до райцентра (10 км) ходит лишь дважды в неделю. Еще один неработающий вот уже семь лет ФАП общественники нашли в деревне Новая Рудня. Для 150 жителей этого населенного пункта единственным спасением является «скорая помощь». Впрочем, и её ждать в случае необходимости придется долго: деревня расположена в 25 км от райцентра.

«Во всех проверенных нами ФАПах, помимо кадровой проблемы, также остро стоит вопрос нехватки необходимых лекарственных препаратов и медоборудования. Мы обратились в областной профильный департамент с просьбой устранить выявленные нами недостатки, а также решить кадровый дефицит», — рассказала модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Смоленской области Марина Сафонова.

Отметим, что в конце июля СМИ сообщили о недовольстве работников «скорой» в Гагарине Смоленской области: по словам медиков, на город и район приходится лишь две бригады скорых, при этом в каждой — лишь один фельдшер.